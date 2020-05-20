Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine girecek.

Hava sıcaklığının, cuma ve cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hissedilir derecede (8-12) azalacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin, yarın Marmara Bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin 22 Mayıs'ta Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya), 23 Mayıs'ta bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.