Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir eve hapsolan çok sayıda çocuk, evlerinin yakınlarındaki parklara akın etti. Aileleriyle parklara gelen çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında oyunlar oynadı, salıncaklara bindi. Parklarda gönüllerince eğlenen çocuklardan biri de bir buçuk yaşındaki Begüm Reyyan Toplu’ydu. Ailesiyle Fatih’teki Çukurbostan Parkı’na gelen Begüm’ün, koronavirüsü atlatan çocuklardan biri olduğu öğrenildi. Babası doktor olan miniğin, hastalığı atlatmasının ardından salıncak keyfi dikkat çekti. Anne Asiye Toklu “Covid-19 geçirdi bizim çocuk. Türkiye’nin ilk Covid-19 vakalarından biri. Allah’a şükür hastalığı atlattı. Çok sosyal bir çocuktu, eve kapanması beni ve onu çok zorladı. Şimdi gayet mutlu. İnşallah bir an önce her şey düzelir” diye konuştu.