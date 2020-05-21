Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayla sakinlerinden İsmail Bayrak, ayıların 30 kadar evin çoğuna girerek zarar verdiğini belirterek nasıl tedbir alacaklarını bilemediklerini kaydetti. Bayrak, “Kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aramak için geldikleri yaylamızda evlerin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girip önemli ölçüde hasar verdiler. Yaylada yaklaşık 30 ev var. Çoğuna girerek zarar verdiler. Bu zararın altından nasıl kalkacağız bilemiyoruz. Sonbaharda yayladan inerken evlerde yiyecekte bırakmamıştık. Ancak ahşap olan evlerimizin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girdiler. Her tarafı dağıtıp kırmışlar. Bölgemizde boz ayılar çok arttı. Arı kovanlarımıza zarar verdikleri yetmediği gibi artık evlerimize girerek zarar vermeye başladılar. Nasıl tedbir alacağımızı bilemiyoruz. Zehirlemek öldürmek yasak. Ayı öldürmenin cezası 28 bin TL. Bizim zararımız ne olacak?" dedi.