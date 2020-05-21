Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Burcu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında oturan Wahab Hamed Dawood (11) henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Hayatını kaybeden çocuk otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrasında çevredeki çok sayıda vatandaş ise koronavirüsü (Covid-19) unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı. Olay yerinde toplanan meraklı vatandaşların arasında maske takmayanların olduğu görülürken, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti.