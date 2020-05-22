Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye bu Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek. Yurt genelinde cumartesi gününden başlamak üzere 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması var. Kısıtlama öncesi ise İstanbul'da son zamanların en yoğun trafiği yaşanıyor. İBB trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 50'lerde seyrediyor.

Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, D-100 karayolu Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında, Basın Ekspres Yolu'nun TEM otoyolu bağlantısında ve Haliç Köprüsü'nde araç yoğunluğu oluştu.

Yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artabileceği belirtiliyor.