Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarının ve doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için dükkânının önüne yemek ve kabı bıraktığını ifade eden Artut konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Covid- 19 sebebiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de 4 gün sokağa çıkma yasağımız var. Dolayısıyla sokak hayvanlarımızın aç susuz kalmaması adına bir kap su bir kap yemek onlar yeterli olacaktır. Onlar da bizim gibi can taşıyorlar ve bizlerin yaşama hakları olduğu gibi onlarında yaşama hakkı vardır. “