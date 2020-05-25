Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, dün akşam 22.30 sıralarında Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. ve Z.D. çiftinin üç çocuğuyla birlikte kiracı olarak yaşadığı evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın esnasında kendilerini zar zor dışarıya atan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Müdahale esnasında 1 itfaiye eri yaralandı

Yangında büyük korku yaşayan ve bayram günü evlerinin alevlere teslim olarak yanışını üzüntüyle izleyen ailenin tek tesellisi ise can kaybının yaşanmaması oldu. Öte yandan, yangına müdahale esnasında üzerine yanan bir kereste parçası düşen bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye eri olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.