Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi’nde bulunan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 bloktan oluşan lojmanlarda oturan 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bloklarda oturanların dışarıya çıkmasına izin verilmezken, polis ve bekçilerde güvenlik önlemi aldı.
Ayrıca, blokların girişine de polis şeridi çekildi.
Kayseri’de 6 blok karantinaya alındı
27.05.2020 - 10:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 6 blok korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi’nde bulunan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 bloktan oluşan lojmanlarda oturan 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bloklarda oturanların dışarıya çıkmasına izin verilmezken, polis ve bekçilerde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karantina,
706980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706980.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER