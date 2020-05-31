Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İKİ AİLE ÇATIŞTI: 5 ÖLÜ

Erzurum’un Çat ilçesinde geçmişte kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri arasında çatışma çıktı. Köseler köyünde uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışmada, Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Ölenlerden birinin köy korucusu olduğu belirtiliyor. Kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler İ.Y. ve B.Y. olayın ardından kayıplara karıştı. Köseler köyünün giriş çıkışları Jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Askerî helikopter destekli çok sayıda ekip şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

TARTIŞTIĞI KARISINI ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI

Rize’nin Çayeli ilçesindeki Yeni Mahalle’de ikamet eden iki çocuk sahibi Rukiye (52) ve Hasan Çerman (53) önceki gece evde tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artınca mutfaktan ekmek bıçağını alan Hasan Çerman, eşini 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Hasan Çerman ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Rukiye Çerman’ın cansız bedeni Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KARDEŞİ, BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

İzmir’in Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde aynı evde yaşayan iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Sabaha karşı çıkan kavgada psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 33 yaşındaki Ö.K. ağabeyi olan 36 yaşındaki Ö.K’nin bıçakla boğazını kesti. Fabrika işçisi olan Ö.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'DA EVİ SİLAHLA BASTILAR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’ndeki bir eve, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık ekipleri, evin içerisinde Nurcan Polat isimli bir kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Hastaneye kaldırarak tedavi altına alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri saldırı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çapta operasyon başlattı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, EŞİNİ TÜFEKLE VURDU

Koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıkan Tamer G. (37), Konya'ya geldi. Köprübaşı Caddesi'nde 27 Mayıs'ta boşanma aşamasındaki eşi Özge T.G. (23) ile karşılaşan Tamer G, kendisini aldattığı iddiasıyla onu pompalı tüfekle bacaklarından vurarak kaçtı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken polis, Tamer G'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, ilk ifadesinde “Öldürmek için değil korkutmak için ateş ettim" dedi.