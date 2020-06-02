Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından acı bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Covid-19’a yakalanan hemşire Dilek Akçabelen’in (30) hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca, paylaşımında “Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan’da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Covid-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Yoğun bakım hemşiresi olarak İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Akçabelen, salgın başladığında hamile olduğu için doğum iznine ayrılmıştı. Yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikâyeti ile hastaneye kaldırıldığında, bebeğinin kalp atışları zayıflamış, üç gün sonra sezaryene alınmıştı. Yedi buçuk aylıkken sezaryenle doğum yaptırılan Akçabelen, iki buçuk kilo olarak dünyaya gelen erkek bebeğine “Tunç” adını koymuştu. Eşi, kardeşi, anne ve babasıyla telefon aracılığıyla görüntülü görüşen Dilek hemşire, oğlu Tunç’u da birkaç saniyeliğine o bağlantıda görebilmişti. Bu görüşmeden sonra durumu hızla kötüleşmiş ve uyutularak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Entübe vaziyette tedavisi sürerken akciğerleri iflas etmişti. Önceki gün ise beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilmiş ancak bu, tedavi gördüğü hastane tarafından yalanlanmıştı. Merhume, dün Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.