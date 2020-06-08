Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.00 sıralarında Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki M.Ö. ile M.V. (42) arasında arazi anlaşmazlığından kavga çıktı. Kavga sırasında M.Ö. yanında bulunan tüfekle ateş ederek M.V.’yi vurdu. M.V. hayatını kaybederken, M.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.