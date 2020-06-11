Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günlerde koronaya yakalanan 49 yaşındaki Ali Yıldırım "İlk başta herkes rahattı. Ben de rahattım. Fazla dışarı çıkmıyordum ama ihtiyaçlarımı karşılamak için çıkmak mecburiyetinde kaldığım da oluyordu. Virüsün toplu taşımada bulaştığını düşünüyorum. Yasaklar gevşedi diye siz de gevşemeyin. Dışarda mutlaka maske takın, kalabalıklara girmeyin. Hastalığı geçirmiş biri olarak ben bile insanlarla arama en az üç metre mesafe koymaya çalışıyorum. Bu işin şakası yok. Hastane odasında, karantinada tek başına olmak inanın yaşamak isteyeceğiniz bir durum değil” diye konuştu.