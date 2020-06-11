Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karlıtepe Sokaktaki evinde yalnız yaşayan T.A.'dan (95) haber alamayan yakınları eve geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale de yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.
T.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
11.06.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karlıtepe Sokaktaki evinde yalnız yaşayan T.A.'dan (95) haber alamayan yakınları eve geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale de yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : evinde ölü bulunan kadın,
710321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710321.aspx
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