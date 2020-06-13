Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 30. kilometresi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Deveci idaresindeki 34 AHF 275 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak önce sağ taraftaki bariyere, ardından da refüjdeki bariyere çarptı. Kazada, Büşra Deveci (23) ve Kevser Kartal (16) yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı