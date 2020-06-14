Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi.
Zeytinburnu'nda bir lokantada patlama! Çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi
14.06.2020 - 14:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zeytinburnu,patlama,
710947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710947.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER