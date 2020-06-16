Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Ufo İş Merkezindeki çatıda tamirat işi yapan işçi R.C., bir anda dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan R.C., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan R.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen şahsın cenazesi, hastanenin morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
16.06.2020 - 09:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da tamir ettiği çatıdan düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çatıdan düşen şahıs,
711318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711318.aspx
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