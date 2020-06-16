Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Ufo İş Merkezindeki çatıda tamirat işi yapan işçi R.C., bir anda dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan R.C., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan R.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen şahsın cenazesi, hastanenin morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.