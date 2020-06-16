Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kaza bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Bayırbağ mevki'inde meydana geldi. Aynı istikametteki iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldan savrulan araçlardan biri tarlaya uçtu.

İki otomobilinde hurdaya dönüştüğü kazada araçların içerisinde bulunan toplam 10 kişi yaralandı.



Yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslara hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.