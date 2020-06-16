Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korana virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme adımları atılmıştı. İstanbul’da hava sıcaklığının da artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Menekşe Plajı’na gelen çok sayıda kişi deniz ve kumun tadını çıkardı. Güneşten korunmak isteyen vatandaşlarsa ağaç gölgesinde güzel havanın tadını çıkardı. Denize giren vatandaşlar için cankurtaran ekipleri de sahil de güvenlik amaçlı bekleyişlerini sürdürdü.

“Güzel geçiyor eğleniyoruz”

Uzun bir aradan sonra denizin tadını çıkardıklarını belirten Yusuf Sağlık “Bilindiği üzere ülkemizde korona virüs illeti etkisini göstermesiyle 2-3 aylık ev karantinasının ardından abilerimle eğlenelim dedik güzel geçiyor”dedi.

Mehmet Ali Özbek ise “Güzel geçiyor 2-3 aylık karantinanın ardından arkadaşlarla kaçamak yaptık. Güneş eşliğinde eğleniyoruz” diye konuştu.