Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Akşam saatlerinde sahillere inen vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği görüldü. Sahillere akın eden vatandaşlar sevdiklerinle beraber maskeli bir şekilde güzel havanın tadını çıkarttı. Sosyal mesafenin yer yer unutulduğu sahillerde, bazı kişilerin ise maske takmamış olması dikkat çekti.

Arkadaşlarıyla birlikte Bakırköy sahilde serin havanın tadını çıkaran Berkan Şan, "Herkes takıyor herkes çok duyarlı. Etrafa baktığımda herkeste maske var. Devletimiz diri bir şekilde atlatacak" dedi.

Sahilde yürüyüş yapan Gülten Gültekin ise, "Herkese tavsiye ederim hepimizin sağlığı açısından çokta iyi oluyor. Şu anda herkesin suratında maske var olmayan kişilerde de var" ifadesini kullandı.

Öte yandan, polis ekipleri de sahillerde gezerek maske takmayan kişileri uyardı.