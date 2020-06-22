Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

“Babam olsa, her şeyim tam olurdu” diyerek de son noktayı koymuş. Anneler kadar sevgisini söyleyemese de, gösteremese de babalar çok sever ve sevilir. İşte o kocaman dağların günüydü dün. Belki onu bu hastalıktan korumak için gitmedi, belki uzak oldukları için yanlarında olamadı, belki de çoktan kaybettiği ve belki hiç görmediği babası için ağladı milyonlarca kişi ama hep birlikte bir Babalar Günü’nü korona gölgesinde kutladık. Yapılan araştırmalar, her şeye rağmen babası hayatta olanların onu evlerine giderek kutladığını gösterdi. Evlatların yüzde 67’si babasını evine giderek kutlayacağını söylerken, yüzde 20’si görüntülü konuşma, yüzde 13’ü de telefonla kutlayacağını söyledi. Aynı araştırma babalara alınan hediyeler için de fikir verdi. Katılımcıların yüzde 58’i babası için 100 ile 500 TL arasında maddi harcama yaparken, yüzde 28’inde 100 liraya kadar yüzde 14’ünde ise 500 lira ve üzeri bütçe harcaması gerçekleşti. Katılanların yüzde 53’ü ise babası için ayıracağı bütçeyi azaltmayacağını ifade etmiş. Aynı araştırmadan çıkan bir başka sonuç ise, çocukların anneleri için daha pahalı hediye aldığını gösterdi. Bu sonuçta, Anneler Günü planlarına babaların da büyük oranda dâhil olması etkili oldu. “Hediye bekliyor musunuz?” sorusu yöneltilen babaların yüzde 73’ünün çocuklarından hediye beklediği de ortaya çıkmış oldu. Babalar Günü’nde, Anneler Günü’ne oranla yüz yüze kutlamaların daha fazla olduğu da görüldü.

Tekstil hareketli

Katılımcıların yüzde 33’ü babasına giyim eşyası/kıyafet aldı. Yüzde 8’i ayakkabı, yüzde yedişer oranla tıraş makinesi ve saat, yüzde 5 seviyesinde de parfüm, güneş gözlüğü gibi hediyeler aldı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 92’si ise çocuğu olsa da olmasa da eşi için Babalar Günü hediyesi aldığını gösterdi.