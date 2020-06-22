Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından dün yapılan açıklamada, ”İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımız için (kamuya açık) kapalı alanların yanı sıra toplu yaşam alanı kapsamında olan tüm açık alanlarda da (meydanlar, caddeler ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu/özel tüm kurum ve iş yerleri, açık alanlar) ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmesine', hükmüne istinaden, ilimiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla maske kullanımı zorunluluğuna aykırı hareket edenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmesinin ardından, Kayseri’de vatandaşlar kurallara uyarak maskelerini taktı.

Ekipler, caddelerde vatandaşları maske kuralı konusunda denetlerken, sosyal mesafe konusunda da uyardı.