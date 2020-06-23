Altunhisar ilçesindeki Hanzade Çiftliği'nin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.
Niğde'de hayvan çiftliğinde yangın
23.06.2020 - 01:58 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 01:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de bir hayvan çiftliğinin saman ve yonca deposunda çıkan yangına, çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Etiketler : niğde,niğde yangın,yangın,
712907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712907.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER