Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da önceki akşam etkili olan sağanak, felaketle sonuçlandı. Özellikle Kestel ilçesi büyük acılara sahne oldu. İlçeye bağlı 130 haneli Dudaklı köyünde sel ve dağdan kopan kaya parçaları ölüme yol açtı. Tekerlekli sandalyeye mahkûm engelli Kader Akbaba (24), dağın eteğinde bulunan evini su basınca dışarı çıkamadı ve hayatını kaybetti. Sele kapılan babası Recep Akbaba ile annesi ise köy meydanına kadar sürüklendi, son anda kurtarıldı. Bu arada ova üzerine kurulu Kayacık köyünde de Bingöllü bir aile yok oldu. Dere yatağında oturan 71 yaşındaki Nazime, oğlu Ahmet (32), gelini Türkan (34) ve 10 yaşındaki torunu Medine Bilen afette can verdi. Ahmet Bilen’in yeğeni Derya Bilen (16) ise selde kayboldu. Genç kız ekipler tarafından aranırken babası Nezir Bilen “Yağmur yağmaya başladığında kızım beni aradı. Bahçeyi sel bastığını söyledi. ‘Hemen oradan kaçın’ dedim. ‘Baba korkuyorum, beni kurtar” diye ağladı. Yola çıktım ancak yetişemedim” şeklinde konuşarak gözyaşı döktü. Öte yandan metrekareye 60 kilogram yağmurun düştüğü her iki bölgede de çok sayıda araç ve ev ağır hasar gördü. Dudaklı’da oturan Ayhan Aslan “Ben 49, babam da 80 yaşında; ilk defa böyle şey görüyoruz. Yaklaşık iki saatlik yağış mahallemizi mahvetti. Evlerimiz sular altında kaldı. Köyün yüzde 80'inde hasar var” dedi.

SIKINTI HAVADA DEĞİL YERDE

Bölgede kuruyan su kanalları, yağış sonrası taştı. Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu da son dönemde artan yağışlar ve sel baskınlarının iklim değişikliği ile ilgisi olup olmadığını gazetemize değerlendirdi. Kadıoğlu, şöyle dedi: Olay havada değil, yerde başlıyor. Eskiden, yağan yağmur toprak tarafından emiliyordu. Ya da dereye, oradan da denize gidiyordu. Şimdi daha çok cadde, bina asfalt var. Yağan yağmur yollara düşüyor, yollardaki mazgallar yeterli değil. Toprak suyu yutmuyor, su derelere toplanıyor. Dereler de taşınca her yeri su basıyor. Bu, iklimden kaynaklanmıyor. Suçu iklime atmak, topu taca atmaktır. İklim değişmese de bunlar olacak. Biz yerleşime dikkat etmeliyiz. Her yerin ismi ‘dere’ ile başlıyor. Dere yatağına bina yaparsan sel basar. Binaların su basma seviyesini uygun yapmamız lazım. Dere yatağına bina yapıp da sıfır giriş yapmamamız lazım. Haber Merkezi

BOĞULMAKTAN DAMADI KURTARDI

Dudaklı'da ikamet eden Neclâ Taşır’ın evini de su bastı. Taşır “Babalar Günü'nü kutlamaya damadım, kızım ve torunum gelmişti. Evde beş kişiydik. Sel gelince kapı yerinden çıktı. Evin içine su doldu. Damadım olmasa boğuluyordum. Beni camdan dışarıya çıkardı” dedi. Taşır, selin, evin girişindeki kumru yuvasının hizasına geldiğini söyledi. Ayrıca kuşun yavrularına kendini siper ettiğini görünce duygulandığı belirtti.

DEVLET GÜÇLÜDÜR MİLLETLE BERABERDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Kader Akbaba’yı kaybeden Recep Akbaba’ya telefonla taziyelerini iletti. Erdoğan, sel mağdurlarına her türlü desteğin verileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Bakan Soylu “Çok şiddetli bir yağmur ile karşı karşıya kaldık. Mevsim normallerinin çok üzerinde” dedi.

İLK ETAPTA 5’ER BİN LİRA

“AFAD olarak evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız” diyen Soylu şunları kaydetti: “Sadece ev, araç, altyapı, yol hasarları yok, başka hasarlar da var ama devletimiz güçlüdür. Milletiyle her zaman beraberdir. İmkânları da bugün için vardır. Onun için bu imkânları elden geldiğinde yetebildiği ölçüler içinde vatandaşımız nezdinde karşılamaya çalışacağız. Bu konuda nakdi kaynakların bir kısmı Valiliğimize aktarıldı, bir kısmı da aktarılmaya devam ediliyor.”

DERE YATAKLARI TEHLİKELİ

Bakan Bekir Pakdemirli de şu ifadeleri kullandı: “Beş ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar gördü. 17 küçükbaş ve 58 tane arı kovanı telef oldu. ORKÖY kapsamında zarar gören köylerimize 2 milyon lira hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürebilmesi ve yaşanan acılara bir miktar da olsa telafi olabilmesi kapsamında böyle bir şey yapalım dedik. Bundan dolayı hasar görmüş arkadaşlarımız ellerindeki hasar tespit raporlarıyla Tarım Kredi’ye borçlarını, Ziraat Bankasına borçlarını erteleyebilecekler. Memleketin dört bir tarafında dere yataklarında yaşayanlar var. Buralara kesinlikle ev yapılmamalı.”

Bu arada, tarım arazilerinin ağır hasar gördüğü bölgede Deveci armudu ve Bursa şeftalisi yetiştiriliyor.