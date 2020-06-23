Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğanlarıyla ünlü Karacabey ilçesinde bu yıl soğan üreticileri dertli tarlarına ektikleri soğanları 10 kuruşa kadar düşen üreticiler hasat zamanı gelen soğanlarını zarar ettikleri ve müşteri bulamadıkları gerekçesiyle tarlada sürmeden önce vatandaşlara bedava dağıttı. Tarladaki soğanların sürüleceğini gören vatandaşlar tarla sahiplerinden izin alarak kilolarca soğanı araçlarının bagajlarına doldurup bir yıllık soğan ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladı. Üreticiler tarlada kalan soğanlarını traktörlerle tarlaya yeni ürün ekmek için sürdü.



Tarlaya soğan almak için geldiklerini fakat üreticilerin sürecekleri soğanları bedava verdiğini ifade eden vatandaşlar, "Yoldan geçerken tarlada soğan almak için durduk. Sahibine parayla soğan almak istediğimizi söyledik Oda para istemem zaten soğanları süreceğim ücretsiz toplayabilirsiniz dedi. Bizde burada soğanları topluyoruz. Biz topladıktan sonra tarlanın sahibi soğanları sürdü" dedi.