Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurbanlıkların veteriner kontrolünden geçirildiği bilirtilen açıklamada “İDDEF olarak fiyatlarımızın uygun olması ve döviz hareketliliğinden etkilenmemesi için küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları 33 ülkedeki görevli ekiplerimizin titiz takibi ve dikkatiyle satın alıyoruz. Vekâlet yoluyla bağışlanan kurbanları, bayramın ilk günü başlamak üzere İslami usul ve kaidelere göre keserek SMS yoluyla bilgi veriyoruz. Ekiplerimiz ve yerel görevlilerimiz nezaretinde kesilip eşit olarak pay edilen kurban etlerini önceden tespit ettiğimiz gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" denildi.



2020 yılı yurt dışı kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlardaki 33 ülkede gerçekleştirecek olan İDDEF, vekâlet yoluyla emanet aldığı kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Yurt dışı kurban organizasyonunu “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla 33 ülke 253 bölgede gerçekleştirerek mazlum, mağdur ve yoksul kimselere bayram sevincini yaşatmayı hedefleyen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2020 vekâlet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelinin küçükbaş kurban için 700 lira, büyükbaş hisse için ise 600 lira olarak belirlendiğini açıkladı.



KORONAVİRÜSE KARŞI ÇOK DİKKATLİYİZ

İDDEF “Emanetiniz emanetimiz, hassasiyetiniz hassasiyetimiz anlayışla 11 yıldır olduğu gibi her yıl artan heyecanımız ve ulaştığımız gerçek ihtiyaç sahibi sayısıyla bu Kurban Bayramı döneminde de omuzladığımız emanetleri tek tek teslim edeceğiz. Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tedbirleri kapsamında vacip kurban organizasyonu hazırlıklarını tamamlarken Türkiye'den vaka sayısının düşük olduğu ülkelere gidecek ekiplerimiz ve ülkelerdeki yerel görevlilerimiz ile hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştireceğiz” şeklinde açıklama yaptı.



Kesimin hangi ülkede yapıldığını öğrenebilirsiniz

"Bağışçılarımız, iddef.org web sitesi üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebiliyor" açıklamasını yapan kurum "Siz de gönüllerin bir olduğu, sınırların aşılarak dertlerin azaldığı, sofralara et girdiği ve ümmet bilincinin pekiştiği Kurban Bayramı’nda binlerce kilometre ötedeki kardeşlerinize neşe, sevinç ve bereket ulaştırabilirsiniz. Kurban bağışlarınızı iddef.org internet sitesi üzerinde yazan bilgiler, hesap ve telefon numarasını kullanarak yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.