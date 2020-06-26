Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailesiyle birlikte Suruç’a bağlı Boztepe kırsal Mahallesinden Akçakale’ye bağlı Edebey kırsal Mahallesine giden zihinsel engelli Yusuf Fırat 3 gün önce kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleriyle yakınları engelli genci her yerde aramalarına rağmen bulamadı.
Engelli genci arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Ailesiyle birlikte gittiği ilçede kayboldu
26.06.2020 - 11:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarlada çalışmak için ailesiyle birlikte Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Akçakale ilçesine giden zihinsel engelli genç 3 gün önce kayboldu.
Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailesiyle birlikte Suruç’a bağlı Boztepe kırsal Mahallesinden Akçakale’ye bağlı Edebey kırsal Mahallesine giden zihinsel engelli Yusuf Fırat 3 gün önce kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleriyle yakınları engelli genci her yerde aramalarına rağmen bulamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayıp,aile,
713729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713729.aspx
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