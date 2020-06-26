Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailesiyle birlikte Suruç’a bağlı Boztepe kırsal Mahallesinden Akçakale’ye bağlı Edebey kırsal Mahallesine giden zihinsel engelli Yusuf Fırat 3 gün önce kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleriyle yakınları engelli genci her yerde aramalarına rağmen bulamadı.



Engelli genci arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.