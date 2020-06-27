Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bayındırlık Kavşağı’nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’daki hastaneye yetişmeye çalışan M.Ç. idaresindeki ambulansa kavşak içinde, F.K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile ambulans yola devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü F.K., ambulans şoförü M.Ç. ambulansın içinde bulunan bir çocuk hasta, hasta yakını ile birlikte 2 sağlık görevlisi olay yerine gelen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici vasıtası ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.