Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görevliler giriş belgesi istedi ancak boş bir kâğıt verdi. Ardından da “Giriş belgemi kuzenime çıkarmasını söylemiştim. Meğer bana boş kâğıt vermiş” diyerek gözyaşı döktü. Varlık içeri alınmazken yaptığının da rol olduğu ortaya çıktı. Gencin, Youtuber olduğu ve daha önce öğrencilere “Ders çalışmayın. Üniversiteye gitmeyin. Oraya harcayacağınız parayla araba alın” tavsiyelerinde bulunduğu belirlendi. Selim Bayraktar İHA