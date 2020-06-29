Görevliler giriş belgesi istedi ancak boş bir kâğıt verdi. Ardından da “Giriş belgemi kuzenime çıkarmasını söylemiştim. Meğer bana boş kâğıt vermiş” diyerek gözyaşı döktü. Varlık içeri alınmazken yaptığının da rol olduğu ortaya çıktı. Gencin, Youtuber olduğu ve daha önce öğrencilere “Ders çalışmayın. Üniversiteye gitmeyin. Oraya harcayacağınız parayla araba alın” tavsiyelerinde bulunduğu belirlendi. Selim Bayraktar İHA
Youtuber rezaleti
29.06.2020 - 03:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Görkem Varlık isimli bir kişi, koşarak geldiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü girişinde kendisini yere attı.
Etiketler : görkem varlık,yks,yks sınavı,
714319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714319.aspx
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