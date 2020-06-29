Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ustalar, vatandaşların boya telaşıyla işin ehli olmayan kişilere, uygun olmayan malzemeyle iş yapma fırsatı verilmemesini tavsiye ediyor ve dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:

¥ Boya yaptıracağımız kişinin uzman yeterlilik belgesi olup olmadığını kontrol edin.

¥ Malzemenize, ustalardan fikir alarak karar verin. Fiyatı daha sonra bu bilgilerle araştırın.

¥ Boyaların antibakteriyel olmasına, ışığı yansıtıyor olmasına ve eşya ile uyumuna dikkat edin.

¥ "200-300 liraya daire boyanır" afişleri asılıyor, bunlara inanmayın.

¥ Anlaştığınız boya ustası ya da şirketinden ne için ne kadar ödediğinizi belirleyen belge isteyin.

¥ Belirttiğiniz marka ya da model ürünün kutusu ile içindekinin aynı ürün olduğundan emin olun.

¥ Evinizin boyası yapılırken eşyaların zarar görmeyeceğine dair teminat alın, kontrolünü yapın.

¥ Son kontrolü yapmadan bedelin tamamını ödememeye özen gösterin.