Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 yaşındaki Yüksel'in şehadet haberini, Manisa'nın Gökkaya Mahallesi'nde yaşayan baba Atalay ve anne Fatma Yüksel'e, Ahmetli Kaymakamı ve Belediye Başkanı verdi. Bekâr olduğu öğrenilen Yüksel'in naaşı ikindi namazı sonrası dualarla defnedildi.

Öte yandan Van'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin, 8 Haziran'da yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde icra edilen operasyonda ise 1 PKK'lı etkisiz hâle getirildi. İkna çalışmaları sonucu biri gri listede yer alan 3 terörist de Şırnak'ta teslim oldu.