Sahil güvenlik ekiplerince, 26 Haziran saat 10.40’da, Dikili ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik ihbar edinildi. İhbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 24 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir’de 24 sığınmacı kurtarıldı
30.06.2020 - 00:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 00:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,sığınmacı,kurtarma,
714532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714532.aspx
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