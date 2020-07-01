Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan eşinin yanına fındık bahçesi içindeki yoldan traktörü ile giden Celal Şahin (84) traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
01.07.2020 - 19:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da fındık bahçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Etiketler : Samsun,
714942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714942.aspx
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