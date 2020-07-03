Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücülerden Hüseyin Çanlı "Asfaltta bulunan zift, araçların üzerine yapışıyor. Tekerlekler ve otomillerin kaporta aksamı siyaha boyandı. Yürüyen yayaların ise ayakları asfalta gömülüyor" dedi. Karayolları 15. Şubesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü. Öte yandan sıcak havadan bunalan çocuklar derelerde serinlemeye çalıştı. Sıcaklığın 31 dereceye yükseldiği şehirde hissedilir nem oranı ise yüzde 75'e ulaştı.