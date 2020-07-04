Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşen huzur ve güven uygulamasında polis ekipleri ilçe genelinde araçları aradı, kimlik sorguladı maske takmayanları ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Uygulamada polis ekiplerini gören sürücüler maske takma yarışına girerken ekipler toplum sağlığı için sürücüleri maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyardı.

Uygulamaya katılan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak araç içinde seyahat eden çocuklara maske takmak ve trafik kurallarına uymayan ebeveynlerini uyarma sözü alarak oyuncak hediye etti. Kozan’ın merkezinde bir çok noktada gerçekleşen uygulamada 408 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 85 araç, 29 iş yeri parkta denetim gerçekleşti.