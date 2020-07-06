Olay, saat 22.00 sıralarında Kırıkkale merkez Bağlarbaşı Mahallesi 875. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. (66) ile M.S. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yanında getirdiği tabancayla ateş açan M.S., eski kayın pederi D.B.'yi sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından D.B., Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Eski damadı tarafından vuruldu
06.07.2020 - 00:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 00:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de eski damadı tarafından bacağından vurularak yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : damat,kırıkkale,saldırı,
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