Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıç, çay sipariş veren her müşteriye isminin ve soy isminin yazdığı ya da iş yerinin adı yazan bardaklarla servis yapıyor. 3 liraya yaptırılan bardakların kırılması durumunda ise hemen yenisini alıyor. Ücret talep etmeden tasarlanan bardakları gören müşteriler ise bu durumdan çok memnun. Kâğıt bardak istemeyen müşteriler, kendilerine ait isimli çay bardakları sayesinde gönül rahatlığıyla koronavirüsten korkmadan çay içebiliyor. Bardakların ününü sosyal medyadan duyan müşteriler ise çay evine geliyor.