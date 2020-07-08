Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Opr. Dr. Burak Yaşar ve Opr. Dr. Hasan Murat Ergani, literatüre girmeye aday sekiz saatlik operasyonla 20 yaşındaki genç adama bacağından alınan kemik ve dokuyla yeni yüz yaptı. Samet Öztürk “Sokağa çıkamıyor, kendimden tiksiniyordum. Kendimi bilgisayar oyunlarına vermiştim. Bacağından alınan kemik ve doku nakli sayesinde aynalarla barıştım" dedi. Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü ise “Yüzünden büyük bir kitle çıkardık. Üç boyutlu planlama yaparak bacaktaki kemiğini damarından ayırmadan o bölgede yeni çenesini inşa ettik. Sonra o bölgedeki kemiği damarıyla birlikte ayırıp boyundaki damarlara naklettiğimizde yeni yüzü meydana geldi” ifadelerini kullandı. ANKARA