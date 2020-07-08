Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Opr. Dr. Burak Yaşar ve Opr. Dr. Hasan Murat Ergani, literatüre girmeye aday sekiz saatlik operasyonla 20 yaşındaki genç adama bacağından alınan kemik ve dokuyla yeni yüz yaptı. Samet Öztürk “Sokağa çıkamıyor, kendimden tiksiniyordum. Kendimi bilgisayar oyunlarına vermiştim. Bacağından alınan kemik ve doku nakli sayesinde aynalarla barıştım" dedi. Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü ise “Yüzünden büyük bir kitle çıkardık. Üç boyutlu planlama yaparak bacaktaki kemiğini damarından ayırmadan o bölgede yeni çenesini inşa ettik. Sonra o bölgedeki kemiği damarıyla birlikte ayırıp boyundaki damarlara naklettiğimizde yeni yüzü meydana geldi” ifadelerini kullandı. ANKARA
Bacağından yeni yüz yapıldı
08.07.2020 - 03:16 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çene kemiğinde ortaya çıkan ve yüzünün sol tarafını tamamen kaplayan tümör yüzünden yemek yemekte ve konuşmakta güçlük çeken Samet Öztürk, Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine başvurdu.
Etiketler : bacak,yüz,tümör,ur,
716422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716422.aspx
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