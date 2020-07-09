Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 09/07/2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması ve Covid-19 salgının kontrol altına alınması amacıyla, 09/07/2020 tarihinde ilimiz merkez Gökdere köyünün tüm giriş ve çıkışları kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi
Bingöl’de bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
09.07.2020 - 15:25 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl Valiliği, merkeze bağlı Gökdere köyünde Korona virüs (Covid-19) görülmesi üzerine 14 gün boyunca karantina altına alındığını bildirdi.
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716802 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716802.aspx
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