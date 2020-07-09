Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 09/07/2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması ve Covid-19 salgının kontrol altına alınması amacıyla, 09/07/2020 tarihinde ilimiz merkez Gökdere köyünün tüm giriş ve çıkışları kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi