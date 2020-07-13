Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Özellikle yaz döneminde cildimizde yanlış maske kullanımı sebebiyle soyulma, dökülme ve bazı diğer cilt hastalıklarına davetiye çıkarabiliriz. Buna sebep olmamak için konunun uzmanlarına danıştık. Medicana Bursa Hastanesi Dertatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, maske ile cilde zarar vermemek için bazı tavsiyelerde bulundu: Ciltteki gözenekler aşırı yağ üretimine sebep olup bakteri üretebilir. Yüzde 't' bölgesi denen burun kenarı, ağız çevresi ve çene bölgesindeki yapışkan beyaz, kirli sarı renkte kepeklenme ve döküntüler görülebilir. Aşırı ısınan cildimizde kılcal damar artışı, kızarıklık, sivilcelenme görünebilir. Bunu önlemek için öncelikle maske kullanırken cildi sık aralıklarla havalandırmak gerek. Aynı maskeyi belli bir süreden uzun takmak cildin aşırı ısınıp terlemesine ve hastalıklara sebep olur. Yapmamız gereken, maskemizi 3-4 saat aralıklarla yenilemek, yüzümüzün terlediği durumlarda bu süreyi beklemeden maskeyi yenilemek önemli. Yüzümüzü günde en az 3 kez yüz yıkama jeli ile yıkamak, su bazlı nemlendirici ile nemlendirmek, sıcak ortamlarla güneşten mümkün olduğunca uzak durmak önemli. Tekrar eden kızarma ve dökülmeler hâlinde uzmana görünmek şart.