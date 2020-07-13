Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde nakliyecilik ile uğraşan bir damat gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti. Kamyonunu süsleten ve önüne 'Al Yazmalım' yazdıran damat, gelini evinden aldı. Daha sonra çift, birlikte düğün salonuna kadar kamyonla gitti. Kamyon gelin arabası görenlerin ilgi odağı oldu.