Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde nakliyecilik ile uğraşan bir damat gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti. Kamyonunu süsleten ve önüne 'Al Yazmalım' yazdıran damat, gelini evinden aldı. Daha sonra çift, birlikte düğün salonuna kadar kamyonla gitti. Kamyon gelin arabası görenlerin ilgi odağı oldu.
Kamyon gelin arabası oldu
13.07.2020 - 23:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 23:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kızılcahamam’da nakliyecilik işiyle uğraşan damat, gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kamyon,gelin arabası,evlilik,
717836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717836.aspx
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