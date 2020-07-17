Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, gece saat 22.15 sıralarında Van-Edremit karayolu üzerindeki Kocaeli Dostluk Parkı yakınında meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.



Kazaya zamanında müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.