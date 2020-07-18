Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
Bağcılar’da polise yönelik silahlı saldırı: 2 polis yaralı
18.07.2020 - 14:22 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
Etiketler : Bağcılar,
718952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718952.aspx
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