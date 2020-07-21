Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Ö.T. isimli şahıs Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ikamete gizlice girerek 2 adet 22 ayar altın yüzük ile 100 lira para ve çeşitli eşyalar çaldığını söyledi. Vicdan azabına dayanamadığını belirten Ö.T. yanında getirdiği içinde altın ve değerli eşyalar ile 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet kuru sıkı fişek ile uyuşturucu esrar maddesi bulunan çantayı polise teslim etti.

Gözaltına alınan Ö.T. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis, altın, para ve değerli eşyaları sahibine teslim etti.