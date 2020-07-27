Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay yerine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin gazetecilere açıklamada bulundu. Ankara Valisi Şahin, çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde çıkan yangının ihbarının saat 17.27'de Ankara İtfaiyesine ulaştığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin saat 17.36'da yangına müdahale etmeye başladığı kaydedilen açıklamada, 8 farklı istasyon ekibi ve 20 su ikmal aracıyla yangına müdahaleye devam edildiği belirtildi.

Yangının çıkış sebebi ise yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.