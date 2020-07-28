Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediye Başkanı Çolakbayrakdar; kurban satım ve kesim yerlerini ziyaret ederek, bayram öncesi son hazırlıklar hakkında bilgiler aldı. Pazar esnafını da ziyaret eden Çolakbayrakdar; satışlar hakkında besicilerle sohbet etti. Kocasinan Belediyesi olarak Kurban Bayramı öncesi hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın huzuru için her alanda yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de Kurban Bayramı’nda kurban ibadetlerini huzurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri için 5 yıldır yapmış olduğumuz kurban kesim hizmeti de inşallah bu sene de aynı memnuniyeti oluşturacak şekilde vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi için bütün tedbirleri aldık, hazırlıklarımız son aşamasında. İnşallah bayramın birinci gününde de sağlıkla, güzel bir şekilde bu hizmeti yerine getirmiş olacağız. Tabi bu sene önceki senelerden biraz farklı bir şekilde uygulama yapılacak. Özellikle sosyal mesafe hususunda burada oluşturulması gereken kalabalıkların daha az sayıda olabilmesi için hemşehrilerimizden duyarlılık bekliyoruz. Bu hassasiyetle birlikte inşallah daha az yoğunluk oluşturacak şekilde vatandaşlarımıza uyarılarda bulunmak istiyorum. Sağlıkla, sıhhatle inşallah bu ibadet yerine gelsin" dedi. Vatandaşların hayvan pazar yerlerinde güvenli bir şekilde alışveriş yapabileceğini ifade eden Çolakbayrakdar, "Bugün burada son kontrolleri yapmak için geldik. Kurban Bayramı’nın birinci günü için bütün hazırlıklarımız tamam. Sadece buradaki kesim noktası değil hemen yanı başında da kurbanlık hayvan satış noktalarında Kocasinan Belediyesi olarak belirlemiş olduğumuz alan içerisinde bütün hemşehrilerimiz güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirler. Aynı zamanda bu noktalarda Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından veteriner hekimler gelip denetimlerini yapıyor. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğu için" şeklinde konuştu.

Gerçeği aratmayan pazarlık aparatı

Öte yandan belediye atölyesinde yapılarak hizmete sunulan pazarlık aparatı da gerçek pazarlığı aratmayan cinsten. Aparat sayesinde Korona virüs salgını dolayısıyla kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından temas ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayram adeti olan pazarlık, gerçeğini aratmayacak şekilde yapılması sağlanıyor. Türk Milleti'nin ince bir zekası olduğunu dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Kurban satışlarında olmazsa olmazlardan bir tanesi pazarlık, pazarlıkta da el ele tutuşup uzunca bir pazarlık süreci. Malum içinden geçmiş olduğumuz süreçte de teması minimuma indirmek. Bu noktada da teması ortadan kaldıracak şekilde bir aparatla bu işi halletmeye çalışıyorlar. Tabi ki Türk Milleti’nin ince bir zekası var. Bu ince zeka da burada ortaya çıkmış. Hem sosyal mesafeyi korumuş hem de o pazarlığı o aparatla çözmüş olacaklar" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Kocasinan Belediyesi ekipleri hayvan pazarları ve kesim yerlerini de aralıksız dezenfekte ediyor. Kurban Bayramı'nın olası görüntülerinden olan kurbanlık hayvan kaçmasına karşın kısa sürede yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu.