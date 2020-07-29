Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılar, son dönemde cep telefonlarına yönlendirdikleri sosyal destek ödemesi vaadiyle “oltalama” yaparak, vatandaşların hesaplarını ele geçiriyor. Konya'da yaşayan 54 yaşındaki emekli Ercan Çifci, telefonuna gelen, ‘Bakan açıkladı, herkese 5 bin lira destek. Sosyal destek ödemenizi almak için online başvurun’ mesajını açtı. Detayları öğrenmek için SMS'deki linke tıklayan Çifci’nin, telefonu kilitlendi. Talihsiz adam, birkaç gün içinde banka hesabı ve kredi kartından 22 bin liranın çekildiğini görünce hayatının şokunu yaşadı. Çifci “Kartımın limiti 6 bin 500 lira idi. Fazlasını alabilmek için hesaptan aktarmışlar. Karta ödeme yapılmış ve çekilmiş. Kartın limitini bile ayarlamışlar ve dolar karşılığı çekilmiş. Telefonum incelemeye alındı. Şubede, benim gibi birçok kişinin daha dolandırıldığını öğrendim” dedi. Konuyla ilgili uyarıda bulunan KTO Karatay Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Semih Yumuşak “Dolandırıcıların önünü açan en büyük faktör, insanların zaafları ve şahsi hataları. Kimden geldiğini bilmediğiniz mail ya da SMS’leri sakın açmayın. Banka hesabına kadar bütün şifreleriniz ele geçirilir” şeklinde konuştu. KONYA