Bayrama bir gün kala kent merkezinde yoğun bir kalabalık gözlendi. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, kentin uğrak yerlerindeki cadde ve sokakları, sosyal mesafeye pek de dikkat etmeden doldurdu. Hazırlıklarını son güne bırakanlar sosyal mesafeye aldırış etmeden alışverişlerini yaptı. Özellikle bıçakçılar ve giyim mağazalarında kalabalık görüntüler oluştu. Kurban Bayramı arefesinde meydana gelen bu yoğunluk ise tedirginlik yaşattı.
Eskişehir’de sosyal mesafesiz arefe yoğunluğu
30.07.2020 - 13:20 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de Kurban Bayramı’na hazırlık yapmak için alışverişe çıkan vatandaşlar arefe günü cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,sosyal mesafe,
721679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721679.aspx
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