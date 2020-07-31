Gercüş'e bağlı Çukur Çeşme Mahallesi'nde 1, Yoloğzı Mahallesi'nde 1 ve Çukuryurt köyüne bağlı Tutumlu mezrasında da 1 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla, korona virüse yakalanan 3 kişinin oturduğu evlere 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekiplerinin de evlerde oturanlara test işlemine başladığı öğrenildi.
3 ev karantinaya alındı
31.07.2020 - 16:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : karantina,ev,
721903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721903.aspx
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