Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır buruk bir coşku içinde bayramları kutlayan İslam dünyası, bu sene de yeni tip koronavirüs (Covid-19) gölgesi altında ibadetini yerine getiriyor. Dün bayram namazını kılıp kurbanlarını kesen müminler, pandemi kuralları çerçevesinde ziyarete gitti. Türkiye'de genel olarak bayramlaşma esnasında tokalaşma ve öpüşme olmadı. İstisnalar yaşansa da vatandaşların Sağlık Bakanlığının yaptığı “Önce tedbir, sonra tekbir” ikazının dikkate aldığı gözlendi. İşte Kurban Bayramı’nın ilk günü yaşananlar...

Yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan dört bine yakın kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı. En ilginç “acemi kasap” haberi Kocaeli’den geldi. İzmit'te eti parçalarken kolunu sokan arıyı uzaklaştırmaya çalışan Yüksel İnce, bıçakla elini kesti. Taburcu edilen İnce “İyiyim, çok şükür. Birkaç dikiş atıldı. Allah beterinden korusun” dedi.

Birçok şehirde belirlenen alanlar dışında kesimlerin yasaklanmasıyla vatandaşlar kurbanlarını mezbahalarda hijyenik bir ortamda kestirdi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Kilis'teki Geçici Barınma Merkezinde barış ve huzur gelmesi için dua etti. Çocuklar ise, şekerlerini toplamayı ihmal etmedi. Filistinliler, bayram namazını İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti. Namazın ardından ikram olarak tatlı dağıtıldı.