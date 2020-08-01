Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlunun ölümünün üzerinden 3 yıl ve bu Kurban Bayramı ile birlikte 5 bayram geçiren Ayşe Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi’nde oğlunun mezarı başındaki evinde gözyaşı döküyor. Oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Bülbül “Ölümünün üzerinden geçen 5'inci bayram. Hala sanki Eren çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. O acı gün, olay günü gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim oğlumun kanını akıtanlardan yüce Mevlam benim bu gözyaşlarımın bedelini inşallah öbür dünyada alacak. Benim yavruma el kaldıranlar utansın, elleri kırılsın” dedi.